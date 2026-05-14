Известный российский теннисист прорвался в полуфинал «Мастерса» Теннисист Медведев в полуфинале турнира «Мастерс» встретится с Синнером

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал престижного турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме. В упорном четвертьфинальном поединке седьмой сеяный соревнований сломил сопротивление 94-го номера рейтинга испанца Мартина Ландалусе.

Матч продлился 2 часа 23 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:4, 7:5 в пользу 30-летнего россиянина. В решающей стадии полуфинала Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который в своем четвертьфинале оказался сильнее другого представителя России — Андрея Рублева.

Турнир в Риме завершится 17 мая. В мужском календаре соревнования серии «Мастерс» уступают по престижу только турнирам «Большого шлема» и Итоговому турниру. Действующий чемпион прошлогоднего римского «Мастерса» испанец Карлос Алькарас пропустил нынешний розыгрыш из-за травмы.

Ранее Медведев потерпел сокрушительное поражение в матче второго круга на турнире в Монте-Карло, уступив итальянцу Маттео Берреттини. Встреча, которая продолжалась 50 минут, завершилась со счетом 0:6, 0:6. По ходу матча Медведев сломал ракетку о корт и выбросил ее в мусорку. Этот случай стал первым в карьере спортсмена, когда ему не удалось выиграть ни одного гейма.