08 апреля 2026 в 14:44

Теннисист Медведев потерпел самое сокрушительное поражение в карьере

Медведев проиграл Берретини на турнире в Монте-Карло

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Chryslene Caillaud/Psnewz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Занимающий десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) российский теннисист Даниил Медведев потерпел сокрушительное поражение в матче второго круга на турнире в Монте-Карло, уступив итальянцу Маттео Берреттини. Встреча, которая продолжалась 50 минут, завершилась со счетом 0:6, 0:6. По ходу матча Медведев сломал ракетку о корт и выбросил ее в мусорку.

Для россиянина этот матч являлся стартовым на турнире. Этот случай стал первым в карьере Медведева, когда ему не удалось выиграть ни одного гейма. В рейтинге ATP Берретини занимает 90-ю строчку.

Ранее российская теннисистка Наталья Вихлянцева выразила мнение, что у 18-летней Мирры Андреевой есть потенциал, сравнимый с лидерами мужского рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Она отметила, что на данном этапе спортсменке не хватает свежих решений.

До этого победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что на данный момент Андреевой не хватает жесткости и упертости. По его словам, этот непростой момент в карьере надо просто перебороть.

Спорт
Теннис
Даниил Медведев
поражение
