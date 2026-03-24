Знаменитый экс-теннисист объяснил причину спада 18-летней Андреевой

Российской теннисистке Мирре Андреевой на данный момент не хватает жесткости и упертости, заявил «Чемпионату» победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. По его словам, этот непростой момент надо просто перебороть.

Даже не знаю — Мирра не готова физически или психологически. Сложно сказать, что происходит. Нет былой уверенности, не хватает упертости и жесткости, которая была год назад. Когда ты начинаешь сомневаться в своих ударах, все переходит на ошибки. Сложный момент для Мирры, это надо перебороть. Идет сильное давление как от нее самой, так и от окружения. Надо скинуть и начать все сначала — получать удовольствие. Тогда результаты станут лучше, — сказал Ольховский.

23 марта 18-летняя Андреева уступила Виктории Мбоко из Канады в 1/8 финала турнира категории 1000 Miami Open со счетом 6:7, 6:4, 0:6.

Ранее первая ракетка России Даниил Медведев объяснил неподходящими условиями причину поражения на турнире в Майами. Спортсмен признался, что это «не его день» и он ничего не чувствовал на корте, как и в первом матче.