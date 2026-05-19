Французский теннисист Корентен Муте получил предупреждение от судей за то, что снял шорты прямо во время матча, сообщает TNT Sports. Инцидент произошел на турнире ATP 500 в Гамбурге в первом круге. Спортсмен проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине со счетом 6:4, 6:4.

В паузе между розыгрышами Муте стянул шорты, оставшись в нижнем белье, а затем надел их обратно. По ходу встречи француз также запустил ракетку в рекламную конструкцию, за что арбитры вынесли ему предупреждение.

Ранее сборная России по итогам чемпионата Европы по самбо в Тбилиси заняла первое место в общем зачете. Отечественные атлеты получили 13 золотых медалей, три серебряные и четыре бронзовые. Российская команда соревновалась полным составом под национальным триколором и с исполнением гимна страны.

Кроме того, депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность, что вслед за гимнастами остальные российские атлеты также станут выступать с национальным флагом на международных аренах. Сложившаяся ситуация со всей очевидностью обнажает политику двойных стандартов в мировом спорте, подчеркнула парламентарий.