Крупнейший оборонный концерн Rheinmetall в Германии совместно с британским партнером Kraken Technology запустил в Гамбурге серийное производство безэкипажных катеров, сообщается на официальном сайте компании. Площадкой для этих целей стала верфь Blohm+Voss.

Отмечается, что дроны Kraken K3 Scout длиной около 8,5 метра могут развивать скорость до 55 узлов, то есть более 100 километров в час. Их можно будет применять как в военной, так и гражданской сфере. В зависимости от конфигурации БЭКи могут использоваться для охраны морских районов, защиты объектов критической инфраструктуры или в качестве носителей оружия.

Rheinmetall является крупным поставщиком вооружения и боеприпасов на Украину. Также концерн строит военные заводы на ее территории. Помимо всего прочего, компания стала одним из главных бенефициаров начала боевых действий в 2022 году.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выразил мнение, что в Европе ведется активная подготовка к возможному конфликту с Россией. По его оценке, Москве следует восстановить военный потенциал. Также парламентарий считает, что европейские страны заинтересованы в том, чтобы ВС РФ оставались задействованными в зоне СВО.