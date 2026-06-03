Врач дала совет, как действовать при укусе осы в случае отсутствия аптечки

При укусе осы в случае отсутствия аптечки нейтрализовать яд и снять отек можно с помощью листа подорожника, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, главное в такой ситуации — не паниковать и использовать подручные средства, чтобы избежать распространения токсинов.

При укусе осы главное — не паниковать. Ее яд содержит гистамин и ацетилхолин, которые вызывают мгновенную боль, отек и жжение. Если под рукой нет аптечки, действовать нужно быстро, используя подручные средства. В отличие от пчелы, оса жала не оставляет, но в ранку может попасть грязь. Внимательно осмотрите место укуса, если видите что-то, уберите. Далее приложите к ранке листик подорожника. Это поможет нейтрализовать яд, который имеет щелочную среду. Для этого необходимо растереть лист до появления сока и зафиксировать на ране. Либо просто смочите платок и приложите к месту укуса, — пояснила Павлова.

Она добавила, что также можно приложить металлическую ложку, ключи, бутылку с ледяной водой или пакет с замороженными продуктами. По ее словам, холод вызывает спазм сосудов и не дает отеку распространяться.

Ранее аллерголог Злата Ермакова заявила, что отек лица и шеи, затрудненное дыхание, головокружение, тошнота и рвота, а также понижение артериального давления после укуса пчелы требуют срочной медицинской помощи. По ее словам, высыпания по всему телу — тоже крайне опасный симптом.