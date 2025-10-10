Немецкая компания поставит Киеву системы ПВО за счет российских активов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Skyranger 35. Как сообщили в пресс-службе предприятия, поставки профинансированы одной из стран Евросоюза за счет доходов от замороженных российских активов.

Компания Rheinmetall поставит Украине дополнительные системы ПВО Skyranger 35 на базе танка Leopard 1. Стоимость заказа составляет трехзначное число в миллионах евро, — подчеркнули в Rheinmetall.

Производство и настройку систем будет осуществлять филиал концерна в Риме. По словам производителей, турель Skyranger способна выпустить тысячу снарядов в минуту, а эффективный радиус поражения составляет четыре километра. В будущем Rheinmetall планирует оснастить систему управляемыми ракетами.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год в размере $925 млрд. Из них $500 млн планируется направить на помощь Украине. Отмечается, что документ продлевает срок действия инициативы по оказанию содействия Киеву в сфере безопасности (USAI) до 2028 года включительно.