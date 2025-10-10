Сенат США включил Украину в план военных расходов на 2026 год Сенат США утвердил военные расходы на 2026 финансовый год в размере $925 млрд

Сенат Конгресса США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год в размере $925 млрд. Из них $500 млн планируется направить на помощь Украине. Документ поддержали 77 законодателей, а 20 высказались против, сообщается на официальном сайте конгресса.

По информации комитета по делам вооруженных сил сената, документ продлевает срок действия инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) до 2028 года включительно. При этом USAI предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, но не предоставление техники и средств напрямую из американских арсеналов.

Отмечается, что итоговую версию документа будут дорабатывать в специальной комиссии, состоящей из представителей обеих палат законодательного органа. И только затем он поступит в Белый дом на подпись американскому президенту Дональду Трампу.

Ранее Трамп подтвердил масштабные поставки американского оружия на Украину через страны НАТО. На встрече с главой Финляндии Александром Стуббом он отметил, что значительная часть вооружений, продаваемых Альянсу, в конечном итоге направляется в зону конфликта.