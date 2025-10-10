Президент США Дональд Трамп подтвердил масштабные поставки американского оружия на Украину через страны НАТО. На встрече с главой Финляндии Александром Стуббом в Белом доме он отметил, что значительная часть вооружений, продаваемых Альянсу, в конечном итоге направляется в зону конфликта.

Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину, — указал Трамп.

Данное заявление прозвучало на фоне неоднократных предупреждений Москвы о последствиях таких поставок. Российская сторона обращала внимание, что западные вооружения не только продлевают конфликт, но и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. В Кремле и МИД РФ подчеркивали, что любые грузы с оружием для Украины считаются законной военной целью.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил заявление постоянного представителя США при НАТО Мэтью Уитэкера о том, что у Вашингтона есть мощные вооружения, которые пока не переданы Украине. Он считает эти слова блефом, потому что все, что можно было поставить в Киев, уже поставлено. При этом, по его словам, возможная поставка ВСУ истребителей F-35 или ядерных боеприпасов приведет к третьей мировой войне.