Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 03:08

Трамп раскрыл, куда уходит проданное НАТО американское оружие

Трамп: США продают большое число оружия НАТО для отправки на Украину

Автоматическое огнестрельное оружие Автоматическое огнестрельное оружие Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп подтвердил масштабные поставки американского оружия на Украину через страны НАТО. На встрече с главой Финляндии Александром Стуббом в Белом доме он отметил, что значительная часть вооружений, продаваемых Альянсу, в конечном итоге направляется в зону конфликта.

Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину, — указал Трамп.

Данное заявление прозвучало на фоне неоднократных предупреждений Москвы о последствиях таких поставок. Российская сторона обращала внимание, что западные вооружения не только продлевают конфликт, но и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. В Кремле и МИД РФ подчеркивали, что любые грузы с оружием для Украины считаются законной военной целью.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил заявление постоянного представителя США при НАТО Мэтью Уитэкера о том, что у Вашингтона есть мощные вооружения, которые пока не переданы Украине. Он считает эти слова блефом, потому что все, что можно было поставить в Киев, уже поставлено. При этом, по его словам, возможная поставка ВСУ истребителей F-35 или ядерных боеприпасов приведет к третьей мировой войне.

Дональд Трамп
оружие
поставки
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский флаг взвился над важнейшим городом Харьковской области
«Идея глупая»: в США оценили намерения властей поставить Украине Tomahawk
Россиянам раскрыли важный нюанс замены ванны на душевую кабину
Стало известно о первом применении гибридного снаряда в Днепре
В России введут изменения в процедуру оплаты услуг ЖКХ
Аборт, абьюз родителей, слова об СВО: где сейчас Юлия Меньшова
Трамп раскрыл, куда уходит проданное НАТО американское оружие
Приметы 10 октября: Савватий Пчельник — едим мед и печем пряники
Ким Чен Ын обратился к российским артистам
Загнутся без еды и снарядов: ВС РФ разносят логистику ВСУ от Сум до Полтавы
В Госдуме назвали главную проблему режима самозанятости
Дуров в день рождения опубликовал мрачный прогноз
США направят в Израиль порядка 200 военнослужащих
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
Нетаньяху назвал персону, без которой бы соглашение по Газе не состоялось
Бригада скорой пострадала в ДТП на Камчатке
В Госдуме предложили чаще индексировать пенсии россиян
«Бегут как овцы». ВСУ создают заградотряды для борьбы с дезертирами
«Разговор недетский»: депутаты захотели избавить детей от «синих чудовищ»
«Они не ладили»: озвучено, почему Байден заменил себя Харрис
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.