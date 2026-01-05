Президент Колумбии пообещал Трампу встретить его с оружием Президент Колумбии Петро готов взяться за оружие ради защиты родины от США

Президент Колумбии Густаво Петро предупредил в соцсети X американского коллегу Дональда Трампа, что готов взяться за оружие ради защиты родины. По его мнению, жители страны встанут на его защиту, если США попытаются захватить его по примеру венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Хотя я никогда не был военным, я знаю, что такое война и подпольная борьба. Я поклялся больше не брать в руки оружие после мирного соглашения 1989 года, но ради родины я вновь возьму оружие, которое не люблю, — отметил он.

Как пишут СМИ, Трамп не собирается останавливаться после ударов Соединенных Штатов по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. Американцы хотят помочь населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что заслуги элитного спецназа «Дельта» (Delta Force) в захвате Мадуро и его супруги Силии Флорес нет. По его словам, лидера предали в ближайшем окружении.