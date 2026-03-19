В Китае отреагировали на перенос встречи Трампа и Си Цзиньпина WSJ: Китай разочарован переносом встречи Трампа и Си Цзиньпина

Китай разочарован переносом встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вашингтон принял такое решение из-за продолжающейся операции против Ирана.

На данный момент разочарование ощутимо, — говорится в сообщении.

По данным издания, решение о переносе саммита вызвало в Пекине смешанную реакцию — от «тихого раздражения» до публичной критики. Бывший американский дипломат и вице-президент Института политических исследований Азиатского общества Дэнни Рассел отметил, что Пекин воспринял отмену «как неуважение».

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США должны прекратить вмешиваться в дела Тайваня и тиражировать теории о «китайской угрозе». Заявление послужило ответом на слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард о планах Пекина по мирному воссоединению острова с материком. Китайский дипломат подчеркнул, что американской стороне необходимо строго придерживаться принципа «одного Китая» и прекратить любые попытки дестабилизации региона через внешнее давление. Пекинг настаивает на том, что судьба острова должна решаться исключительно китайским народом без участия посредников.