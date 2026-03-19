«Жужжалка» второй раз за день передала загадочное сообщение Радиостанция УВБ-76 повторно вышла в эфир со словом «перова»

Таинственная радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня» или «Жужжалка», в четверг, 19 марта второй раз за день передала сообщение неизвестного назначения, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Сигнал был зафиксирован в 13:17 по московскому времени, в эфир передали слово «перова».

НЖТИ 10328 ПЕРОВА 9784 3852 #НЖТИ, — сказано в сообщении.

УВБ-76 вещает на коротковолновой частоте уже несколько десятилетий и обычно передает монотонный жужжащий звук. Иногда этот звук прерывается для трансляции голосовых сообщений, состоящих из кодовых слов и цифр.

Ранее УВБ-76 передала в эфире слово «страх». Это произошло в 11:16 по московскому времени. Еще одним переданным словом стало «катет».

До этого сообщалось, что 11 марта радиостанция УВБ-76 передала несколько сигналов в эфир. Первое сообщение прозвучало в 12:45 по московскому времени. Среди переданных слов были «греховный» и «опустение». В промежуток между 13:00 и 14:00 были зафиксированы сигналы с необычными словами, такими как «абстракция», «блицосидр» и «вихлянье».