«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом Радиостанция УВБ-76 вышла в эфир со словом «страх»

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», передала в четверг, 19 марта, слово «страх» — об этом стало известно Telegram-каналу «УВБ-76 логи». Это произошло в 11:16 по московскому времени.

НЖТИ 04792 СТРАХ 926368 КАТЕТ 5891 7279, — говорится в сообщении.

Военная станция УВБ-76 начала работу в 1975 году и стала известна как «Жужжалка» благодаря своему характерному звуку. Существует множество предположений о ее предназначении. Некоторые специалисты считают, что если вещание УВБ-76 прекратится, активируется система «Мертвая рука» («Периметр»), которая автоматически нанесет ядерный удар по противникам России. Однако официальное назначение УВБ-76 никогда не раскрывалось.

Ранее сообщалось, что в среду, 11 марта, радиостанция УВБ-76 передала несколько сигналов в эфир. Первое сообщение прозвучало в 12:45 по московскому времени. Среди переданных слов были «греховный» и «опустение». В промежуток между 13:00 и 14:00 были зафиксированы сигналы с необычными словами, такими как «абстракция», «блицосидр» и «вихлянье».