19 марта 2026 в 14:11

Юрист объяснил, как бороться с соседями при незаконном ограждении парковки

Юрист Соловьев: ТСЖ поможет в случае незаконно огороженной парковки

В случае незаконно огороженной соседями парковки необходимо обратиться в ТСЖ, рассказал «Татар-информ» доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он отметил, что часто жильцы устанавливают парковочные столбики, соединяя их цепью.

Нужно обращаться в эксплуатирующую организацию (ЖЭК или ТСЖ), которая должна демонтировать это все. Если же такая мера не работает, то жалоба пишется в территориальное подразделение федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Если же установленные столбики еще и мешают подъехать пожарным машинам, то тогда жалобу можно подать в МЧС, если нарушены санитарные нормы — в соответствующую службу, — рассказал Соловьев.

Юрист подчеркнул, что убирать такие ограждения самостоятельно не рекомендуется — разбирать такие нарушения должен непосредственно нарушитель после получения предписания. Он отметил, что лучше зафиксировать нарушение с помощью фото- и видеосъемки.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что ремонтировать крышу в многоквартирном доме обязана управляющая компания или ТСЖ. Она отметила, что устранить течь в УК обязаны вне зависимости от причин поломки.

