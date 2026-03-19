Юрист объяснил, как бороться с соседями при незаконном ограждении парковки

В случае незаконно огороженной соседями парковки необходимо обратиться в ТСЖ, рассказал «Татар-информ» доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он отметил, что часто жильцы устанавливают парковочные столбики, соединяя их цепью.

Нужно обращаться в эксплуатирующую организацию (ЖЭК или ТСЖ), которая должна демонтировать это все. Если же такая мера не работает, то жалоба пишется в территориальное подразделение федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Если же установленные столбики еще и мешают подъехать пожарным машинам, то тогда жалобу можно подать в МЧС, если нарушены санитарные нормы — в соответствующую службу, — рассказал Соловьев.

Юрист подчеркнул, что убирать такие ограждения самостоятельно не рекомендуется — разбирать такие нарушения должен непосредственно нарушитель после получения предписания. Он отметил, что лучше зафиксировать нарушение с помощью фото- и видеосъемки.

