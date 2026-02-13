Зимняя Олимпиада — 2026
Юрист ответила, куда жаловаться на протекающую крышу

Юрист Георгиева: ответственность за ремонт крыши несет управляющая компания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ремонтировать крышу в многоквартирном доме обязана управляющая компания или ТСЖ, рассказала «Татар-информ» юрист Алла Георгиева. Она отметила, что устранить течь в УК обязаны вне зависимости от причин поломки.

Крыша относится к местам общего пользования, соответственно, крыша должна быть в обслуживании управляющей компании, и жители не должны своими силами это устранять, — рассказала Георгиева.

Юрист подчеркнула, что в случае бездействия управляющей компании необходимо направить жалобы в жилищную инспекцию и прокуратуру. По ее словам, также жители могут обратиться в суд.

Ранее юрист Михаил Пирогов рассказал, что россиянам полагается денежная компенсация, если они получили травму из-за неубранного снега и льда на улице. По его словам, право на выплату возникает, когда доказана вина ответственного за уборку лица или организации.

