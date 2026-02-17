Врач объяснила, что делать жильцам при обнаружении больного туберкулезом Врач Григорьева: при обнаружении больного туберкулезом нужно связаться с УК

При обнаружении больного туберкулезом в жилом доме необходимо связаться с управляющей компанией, рассказала РИАМО главный врач сети клиник Светлана Григорьева. Она отметила, что это заболевание передается преимущественно воздушно-капельным путем.

Существует четкий медицинский алгоритм: при выявлении открытой формы туберкулеза лечебное учреждение передает экстренное извещение в Роспотребнадзор. Именно эта служба выдает официальное предписание управляющей компании на проведение дезинфекции, — рассказала Григорьева.

Врач объяснила, что еще одним пунктом при реагировании станет проверка тех, кто тесно контактировал с больным. Она призвала не поддаваться панике и помнить, что риск встретить человека с туберкулезом есть в любом общественном месте.

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, что повышенная потливость по ночам, одышка, боль в грудной клетке, общая слабость и отсутствие аппетита могут указывать на туберкулез. Потеря веса и повышенная температура — тоже тревожные признаки.