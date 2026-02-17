Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 12:32

Врач объяснила, что делать жильцам при обнаружении больного туберкулезом

Врач Григорьева: при обнаружении больного туберкулезом нужно связаться с УК

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При обнаружении больного туберкулезом в жилом доме необходимо связаться с управляющей компанией, рассказала РИАМО главный врач сети клиник Светлана Григорьева. Она отметила, что это заболевание передается преимущественно воздушно-капельным путем.

Существует четкий медицинский алгоритм: при выявлении открытой формы туберкулеза лечебное учреждение передает экстренное извещение в Роспотребнадзор. Именно эта служба выдает официальное предписание управляющей компании на проведение дезинфекции, — рассказала Григорьева.

Врач объяснила, что еще одним пунктом при реагировании станет проверка тех, кто тесно контактировал с больным. Она призвала не поддаваться панике и помнить, что риск встретить человека с туберкулезом есть в любом общественном месте.

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, что повышенная потливость по ночам, одышка, боль в грудной клетке, общая слабость и отсутствие аппетита могут указывать на туберкулез. Потеря веса и повышенная температура — тоже тревожные признаки.

туберкулез
врачи
дома
жильцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемому в хищении более 1 млрд рублей экс-губернатору продлили арест
Кровавые закатки: токсикоман расчленил мать и расфасовал ее по банкам
Диетолог рассказала, с каких продуктов нужно начинать завтрак
Тренер Тарасова оценила медали бывших российских спортсменов на Олимпиаде
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.