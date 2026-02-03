В петербургской школе выявили смертельно опасное заболевание Туберкулез выявили у сотрудника школы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге у сотрудника школы № 213 во Фрунзенском районе выявили туберкулез, пишет «Фонтанка». По информации издания, у учащихся начали брать анализы, в школе провели дезинфекцию.

Диагноз из тубдиспансера пришел только в январе. Была обозначена контактная группа, проведены анализы. Все анализы чистые, — приводится ответ пресс-службы администрации.

В материале говорится, что работник, у которого обнаружили туберкулез, с октября прошлого года находится на больничном. Форму заболевания, пишет издание, охарактеризовали как «незаразную».

До этого в Южно-Сахалинске следователи начали проверку в гимназии № 3, поводом стал туберкулез, найденный у одного из сотрудников учебного заведения. При этом в гимназии не стали вводить карантин, несмотря на опасное заболевание. Проверку организовали по признакам преступления по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Позже эксперты страховых компаний сообщили, что некоторые медицинские услуги не входят в систему ОМС. Среди них — лечение ВИЧ, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем, а также помощь при психических расстройствах.