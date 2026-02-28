Куда угодно, лишь бы подальше: почему люди массово бегут прочь из США

Куда угодно, лишь бы подальше: почему люди массово бегут прочь из США

В США впервые с 30-х годов прошлого века количество граждан, покинувших страну, превысило число прибывших. Американские власти объясняют это борьбой с нелегальной миграцией. Аналитики склонны видеть причину в ухудшении экономической ситуации и качества жизни в стране. Местом проживания американцы выбирают страны ЕС и Южной Америки. С чем может быть связан такой отток граждан из благополучных США и насколько это похоже на Великую депрессию, читайте в материале NEWS.ru.

Что показала статистика оттока населения США

В 2025 году количество покинувших США впервые превысило число въехавших в страну со времен Великой депрессии. Отток населения составил 150 тыс. человек, и, вероятно, этот показатель будет расти в 2026 году.

Американские власти объясняют статистику борьбой с нелегальной миграцией, но на деле страну активно покидают граждане США, предпочитая более безопасные и доступные с финансовой точки зрения государства.

Анализ миграционной статистики 15 стран Европы и Южной Америки показал, что как минимум 180 тыс. американцев уехали туда в 2025 году. В Евросоюзе число переехавших для работы и проживания граждан США достигло рекордного уровня.

В последний раз отток населения из страны фиксировали в разгар Великой депрессии — в 1935 году, когда более 100 тыс. американцев выбрали для переезда Советский Союз.

Недовольные американцы во время Великой депрессии Фото: Scherl/Global Look Press

Как Трамп оценивает состояние экономики США

24 февраля президент США Дональд Трамп объявил в конгрессе о наступлении «поворотной вехи исторического масштаба». По словам американского лидера, его администрации удалось перевернуть страницу застоявшейся экономики и справиться с инфляцией, достигшей при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене максимума за 40 лет. Трамп анонсировал меры поддержки работающих семей, включая отмену налогов на чаевые и сверхурочные.

Между тем губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что действия администрации Трампа и ее экономические решения похожи на фильм «Тупой и еще тупее». По его мнению, сочетание низкого роста ВВП и сохраняющейся инфляции является прямым следствием некомпетентности ответственных лиц.

Почему «сдулась» американская мечта

Риторика Трампа о некоем «золотом веке Америки» — не более чем демагогия и популизм: никакого золотого века не видно, заявил политолог-американист Малек Дудаков. Напротив, ряд серьезных проблем в Соединенных Штатах остается нерешенным — это и кризис стоимости жизни с сохранившейся инфляцией, и вопросы преступности, и миграционная ситуация.

«На этом фоне неудивителен и чистый отток населения из США, наблюдаемый впервые за долгие годы. Во многом это связано с ужесточением миграционной политики Трампа: поток нелегальной миграции, по оценкам, упал примерно на 90% за год и снизился до минимальных значений за более чем полвека, — пояснил собеседник NEWS.ru. — Плюс многие американцы недовольны внутренней ситуацией и либо уже эмигрируют, либо всерьез рассматривают такой вариант. Есть политические мотивы: многих отпугивают нынешний раздрай, раскол и поляризация в американском обществе. Поэтому, например, сторонники демократов стремятся переехать в страны с более либеральной властью — Великобританию, ряд стран Европы, Австралию и в некоторой степени Новую Зеландию».

Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что еще подталкивает американцев к бегству из страны

По словам Дудакова, для отъезда из США есть и экономические причины. Молодежь ищет возможности переезда в страны с бесплатным образованием, потому что обучение в США очень дорого — в престижных колледжах расходы могут достигать сотен тысяч долларов.

«Также многих привлекает бесплатная система здравоохранения: в США медицинские услуги стоят чрезвычайно дорого. Есть и общий пессимизм и потеря веры в будущее: около двух третей американцев недовольны положением дел в стране и считают, что она движется в неправильном направлении, — отметил политолог. — Многие больше не верят в „американскую мечту“ и сомневаются, что им или их детям удастся ее достичь. Эти проблемы существовали до Трампа и сохраняются [сейчас]».

Наконец, рост насилия, беспорядков и отдельные эпизоды, сравниваемые с гражданскими столкновениями, создают крайне негативное впечатление и не улучшают имидж США как места для переезда, добавил эксперт.

Сколько американцев уехало в СССР в годы Великой депрессии

Статистики отъездов из США во время Великой депрессии просто не существует, сообщил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Есть только предположительные оценочные суждения.

«Я в свое время занимался вопросами участия американских рабочих, инженеров и бизнесменов в индустриализации СССР в 1930-е годы, и даже там статистики полной нет, — заверил аналитик NEWS.ru. — Хотя в Союзе велся учет по линии магазинов для иностранцев, которые принимали американскую валюту и для которых были определенные показатели снабжения. Так вот, по этим данным, в индустриализации СССР участвовало точно не менее 430 тысяч американцев. Это те, кто приезжал в Союз на долгосрочные контракты строить заводы и фабрики — тот же ГАЗ, например. Но полную цифру уехавших из США во время Депрессии так вам и в самих Штатах никто не назовет».

Строительство первых цехов Нижегородского автомобильного завода (НАЗ) Фото: РИА Новости

Можно ли сегодня говорить о новой Великой депрессии в США?

Сравнивать нынешнюю ситуацию в США с годами Великой депрессии вообще некорректно, считает Дробницкий.

«Великая депрессия характеризовалась спадом ВВП, который наложился на безработицу, затем на засуху, на протекционизм фермеров в сельском хозяйстве, и в результате получился натуральный голод среди части населения США, количество жертв которого до сих пор доподлинно не известно, — рассказал эксперт. — Сейчас же при всех негативных тенденциях, которые происходят в США в эпоху Байдена — Трампа, ситуация даже близко на голод не похожа. Другое дело, что все аналитики сходятся в том, что грядущий финансово-экономический кризис неизбежен, и он должен быть гораздо масштабнее, чем предыдущие».

Читайте также:

«Император человечества». Трамп планирует захватить мир с помощью нефти

Диктатура ИИ, бессмертие, рабство. США идут к технофашизму

«План второго вторжения»: почему Вьетнам до сих пор видит в США угрозу