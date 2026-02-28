В возрасте 77 лет умер автор цикла «Песни Гипериона»

Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 00:54

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американский писатель Дэн Симмонс умер в возрасте 77 лет, сообщил коллега автора Дэвид Моррел в соцсети X. По его словам, его подкосили осложнения после перенесенного недавно инсульта.

Как оказалось, писатель скончался 21 февраля. Последние часы автор провел в присутствии своей супруги Карен и дочери Джейн.

Известно, что за свою литературную карьеру Симмонс написал около 30 произведений. Наибольшую известность ему принес научно-фантастический цикл «Песни Гипериона» и роман «Террор».

Также стало известно о смерти выдающегося режиссера-документалиста и обладателя почетного «Оскара» Фредерика Уайзмана. Ему было 96 лет. За свою продолжительную карьеру, начавшуюся в 1960-х годах, он создал 45 кинолент, которые принесли ему мировое признание и статус классика кинематограф.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на 63-м году жизни скончался известный режиссер документальных фильмов и журналист Евгений Захаров. Это произошло 15 февраля, и смерть была скоропостижной. Предварительно, этому предшествовали две операции.

