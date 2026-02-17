Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 11:02

В Петербурге ушел из жизни режиссер-документалист Евгений Захаров

На 63-м году жизни не стало режиссера-документалиста Евгения Захарова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге на 63-м году жизни скончался известный режиссер документальных фильмов и журналист Евгений Захаров, передает «Фонтанка». Это произошло 15 февраля, и смерть была скоропостижной. Предварительно, этому предшествовали две операции.

По информации издания, отпевание Захарова состоится в соборе Архангела Михаила в Ломоносове 18 февраля в 13:00. Похороны же пройдут на кладбище в Мартышкино.

Захаров имел опыт работы во Франции, где трудился в русском отделе Парижской редакции газеты Libération. Затем он перешел в издательский дом «Шанс». Впоследствии он основал негосударственную студию документальных фильмов OK&NO. Журналист также участвовал в творческой группе телемарафона «Время жить!», который вел Владимир Познер. С 1990 года он состоял в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее российский и советский историк и публицист Рой Медведев ушел из жизни в возрасте 100 лет. Предполагается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Медведев является автором более 50 книг, среди которых «К суду истории: генезис и последствия сталинизма», «Хрущев. Политическая биография» и другие работы.

Санкт-Петербург
смерти
журналисты
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная сеть магазинов проведет расследование отравления пельменями
Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры
Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права
Ребенок провалился под лед на реке Обь
Пашинян вступил в официальный брак
Сотрудники с детьми могут получить право работать удаленно в период каникул
Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон
Названа предполагаемая дата полной блокировки Telegram в России
Водитель авто погубил 17-летнего приятеля при попытке скрыться от погони
Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем
Названа дата и место прощания с погибшим на Кипре экс-главой «Уралкалия»
На Кубани вспыхнул резервуар с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА
Почему не работает WhatsApp 17 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Группа молодых людей жестоко избила прохожего в Москве
В России займутся снижением цен на строительство жилья
В Якутии двух подростков обвинили в убийстве женщины и ребенка
Скончался легендарный режиссер-документалист
Подрядчика самого дорогого объекта Новосибирска отправили за решетку
Трудности с Telegram привели к неожиданной проблеме с Windows
Раскрыто время начала мирных переговоров в Женеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.