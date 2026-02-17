В Петербурге ушел из жизни режиссер-документалист Евгений Захаров На 63-м году жизни не стало режиссера-документалиста Евгения Захарова

В Санкт-Петербурге на 63-м году жизни скончался известный режиссер документальных фильмов и журналист Евгений Захаров, передает «Фонтанка». Это произошло 15 февраля, и смерть была скоропостижной. Предварительно, этому предшествовали две операции.

По информации издания, отпевание Захарова состоится в соборе Архангела Михаила в Ломоносове 18 февраля в 13:00. Похороны же пройдут на кладбище в Мартышкино.

Захаров имел опыт работы во Франции, где трудился в русском отделе Парижской редакции газеты Libération. Затем он перешел в издательский дом «Шанс». Впоследствии он основал негосударственную студию документальных фильмов OK&NO. Журналист также участвовал в творческой группе телемарафона «Время жить!», который вел Владимир Познер. С 1990 года он состоял в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее российский и советский историк и публицист Рой Медведев ушел из жизни в возрасте 100 лет. Предполагается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Медведев является автором более 50 книг, среди которых «К суду истории: генезис и последствия сталинизма», «Хрущев. Политическая биография» и другие работы.