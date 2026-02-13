Умер известный историк и автор биографий Брежнева и Путина На 101-м году жизни скончался историк Рой Медведев

Российский и советский историк и публицист Рой Медведев умер в возрасте 100 лет, сообщила ТАСС его невестка Светлана Медведева. По ее словам, предполагаемая причина смерти — сердечная недостаточность

Рой Медведев ушел из жизни. Это случилось сегодня утром. Пока еще вскрытия не было. Я жду сейчас полицию. Он же дома умер. Полиция уедет, приедут из морга, заберут его и будут проводить вскрытие. Скорее всего — сердечная недостаточность, — сказала она.

Рой Медведев является автором более 50 книг, в том числе «К суду истории: генезис и последствия сталинизма», «Хрущев. Политическая биография» (1986), «Личность и эпоха. Политический портрет Л. И. Брежнева» (1991), «Юрий Лужков и Москва» (2008), «Дмитрий Медведев: двойная прочность власти» (2009), «Время Путина» (2014), «Социализм и капитализм в России» (2017) и других.

