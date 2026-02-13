Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 12:19

Умер известный историк и автор биографий Брежнева и Путина

На 101-м году жизни скончался историк Рой Медведев

Рой Медведев Рой Медведев Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Российский и советский историк и публицист Рой Медведев умер в возрасте 100 лет, сообщила ТАСС его невестка Светлана Медведева. По ее словам, предполагаемая причина смерти — сердечная недостаточность

Рой Медведев ушел из жизни. Это случилось сегодня утром. Пока еще вскрытия не было. Я жду сейчас полицию. Он же дома умер. Полиция уедет, приедут из морга, заберут его и будут проводить вскрытие. Скорее всего — сердечная недостаточность, — сказала она.

Рой Медведев является автором более 50 книг, в том числе «К суду истории: генезис и последствия сталинизма», «Хрущев. Политическая биография» (1986), «Личность и эпоха. Политический портрет Л. И. Брежнева» (1991), «Юрий Лужков и Москва» (2008), «Дмитрий Медведев: двойная прочность власти» (2009), «Время Путина» (2014), «Социализм и капитализм в России» (2017) и других.

Ранее стало известно о смерти прапраправнука Александра Пушкина Вячеслава Гуцко. Он был представителем пятого поколения потомков классика и более 50 лет проработал конструктором на заводе имени Лихачева, многие годы сотрудничая с музеем.

До этого в возрасте 89 лет скончалась советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова. Она получила широкую известность как ведущая первых выпусков КВН. Также ведущая была знакома зрителям по работе в популярных детских и молодежных программах, таких как «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник» и «Веселые нотки».

Россия
историки
умершие
писатели
