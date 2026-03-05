Баку выразил протест Тегерану в связи с атакой БПЛА на Нахичевань

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре выразил решительный протест министру иностранных дел Ирана Сейеде Аббасу Аракчи на фоне ударов беспилотников по Нахичевани, сообщается в Telegram-канале азербайджанского внешнеполитического ведомства. Дипломат обратил внимание на нарушение норм международного права.

До сведения иранской стороны было доведено, что Азербайджан ожидает извинений в связи с атакой, предоставления в кратчайшие сроки разъяснений по результатам расследования, а также принятия всех необходимых мер для исключения повторения подобных инцидентов в будущем, — сообщили в МИД Азербайджана.

Ранее Аракчи в телефонном разговоре с Байрамовым заявил, что Тегеран проводит внутреннее расследование после инцидента с БПЛА в Нахичевани. Иранская сторона отвергла обвинения в атаке на территорию республики.

Также Байрамов провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили ситуацию вокруг Нахичевани и согласились с мнением, что подобные атаки недопустимы. В связи с угрозами безопасности было принято решение о временном перенаправлении рейсов из аэропорта Нахичевани в турецкий город Ыгдыр.