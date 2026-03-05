Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили инцидент с БПЛА в Нахичевани

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нахичевани, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Стороны согласились с мнением, что подобные атаки недопустимы.

В ходе телефонного разговора был выражен решительный протест в связи со вчерашним ракетным ударом Исламской Республики Иран в направлении Турции и сегодняшней атакой дронов на Азербайджанскую Республику. Было отмечено, что подобные атаки недопустимы, — говорится в сообщении.

Министры подчеркнули, что действия Ирана противоречат международному праву и ведут к эскалации напряженности в регионе. В связи с угрозами безопасности было принято решение о временном перенаправлении рейсов из аэропорта Нахичевани в турецкий город Ыгдыр. В разговоре была подчеркнута значимость дальнейшей координации в рамках стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с Байрамовым заявил, что Тегеран проводит внутреннее расследование после инцидента с БПЛА в Нахичевани. Иранская сторона отвергла обвинения в атаке на территорию республики.