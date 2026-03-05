Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 17:33

Иран отреагировал на инцидент с БПЛА в Нахичевани

Аракчи: Иран проводит внутреннюю проверку после инцидента с БПЛА в Нахичевани

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Иран проводит внутреннее расследование после инцидента с БПЛА в Нахичевани, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Тегеран отверг обвинения в атаке на территорию республики, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.

Аракчи опроверг утверждения о том, что Иран запускал какие-либо снаряды в сторону республики, и заявил, что ВС Исламской Республики Иран проводят необходимое расследование по этому поводу, — говорится в заявлении.

Глава иранского МИД указал, что ответственным за случившееся может быть Израиль. По его словам, Тель-Авив намеренно провоцирует напряженность, чтобы испортить связи Исламской Республики с государствами региона.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что отрицание Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана атаки БПЛА на Нахичевань неприемлемо. В военном ведомстве подчеркнули, что ожидают от Тегерана прекращения попыток не признавать очевидное.

По версии Баку, в атаке на Нахичевань были задействованы четыре иранских беспилотника. Их целью были объекты гражданской инфраструктуры. Под ударом, в частности, оказалось здание средней школы.

Аббас Аракчи
Иран
Азербайджан
Джейхун Байрамов
атаки
Нахичевань
