Иран отреагировал на инцидент с БПЛА в Нахичевани

Иран проводит внутреннее расследование после инцидента с БПЛА в Нахичевани, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Тегеран отверг обвинения в атаке на территорию республики, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.

Аракчи опроверг утверждения о том, что Иран запускал какие-либо снаряды в сторону республики, и заявил, что ВС Исламской Республики Иран проводят необходимое расследование по этому поводу, — говорится в заявлении.

Глава иранского МИД указал, что ответственным за случившееся может быть Израиль. По его словам, Тель-Авив намеренно провоцирует напряженность, чтобы испортить связи Исламской Республики с государствами региона.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что отрицание Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана атаки БПЛА на Нахичевань неприемлемо. В военном ведомстве подчеркнули, что ожидают от Тегерана прекращения попыток не признавать очевидное.

По версии Баку, в атаке на Нахичевань были задействованы четыре иранских беспилотника. Их целью были объекты гражданской инфраструктуры. Под ударом, в частности, оказалось здание средней школы.