05 марта 2026 в 18:26

Экс-главу азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински осудили на 22 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Кировский районный суд в Екатеринбурге приговорил бывшего лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински к 22 годам колонии строгого режима, сообщило РБК. Он проходил фигурантом по делу об убийстве предпринимателя Юниса Пашаева и покушении на убийство Фехруза Ширинова.

Отмечается, что первые четыре года Шыхлински проведет в тюрьме. Также с бывшего главы диаспоры взыскали в пользу потерпевших 350 тыс. и 250 тыс. рублей.

Суд вынес решение и по другим фигурантам — Акифа Сафарова приговорили к 21 году колонии строгого режима и компенсации в размере 450 тыс. рублей, Аяза Сафарова — к 20 годам строгого режима и компенсации в 350 тыс. рублей, Бакира Сафарова — к 10 годам колонии строгого режима и компенсации в 50 тыс. рублей.

Кроме того, в суде назначили наказание Камалу Сафарову (14 лет колонии строгого режима и 150 тыс. рублей компенсации), Мазахиру Сафарову (13 лет колонии строгого режима и 150 тыс. рублей компенсации) и Шуджаяддину Раджабову (14 лет колонии строгого режима и 200 тыс. рублей компенсации). Все фигуранты проведут первые четыре года наказания в тюрьме.

Известно, что Шыхлински был задержан в начале августа 2025 года. Он находился в розыске с середины июля. Предполагается, что экс-глава диаспоры был задержан в Москве и позднее доставлен в Екатеринбург для допроса.

Азербайджан
Екатеринбург
суды
наказания
