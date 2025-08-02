Задержан глава азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, ранее объявленного в федеральный розыск, задержали, сообщают источники E1. По данным издания, его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Официальной информации от МВД пока нет.

Шыхлински находился в розыске с середины июля. Предполагается, что он был задержан в Москве и позднее доставлен в Екатеринбург для допроса, однако в настоящее время подтверждения данной информации нет. В каком статусе находится глава диаспоры, не уточняется.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу на два месяца адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы диаспоры Шахина. Ему вменяют статью о применении насилия к представителю власти, он вину не признал. Адвокат заявил о намерении обжаловать решение суда. Сын главы диаспоры пробудет под арестом до 14 сентября включительно.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что законопослушных жителей Азербайджана в России заслуженно уважают. По его словам, в России живет большая азербайджанская диаспора, ее представители являются законопослушными гражданами. Он добавил, что по закону преследуются только его нарушители.