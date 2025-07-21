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21 июля 2025 в 13:46

Песков: Кремль хочет уважения к россиянам в Азербайджане

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Законопослушных жителей Азербайджана в России заслуженно уважают, и Кремль считает очень важным, чтобы россиян уважали в республике, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в России живет большая азербайджанская диаспора, ее представители являются законопослушными гражданами. Он добавил, что по закону преследуются только его нарушители.

Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских, — объяснил он.

До этого Песков, комментируя задержания российских журналистов, заявил, что Кремль надеется на их скорейшее освобождение. По его словам, власти России очень внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу на два месяца адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Ему вменяют статью о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Шыхлински вину не признал. Адвокат мужчины Павел Коробов в разговоре с агентством заявил о намерении обжаловать решение суда.

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