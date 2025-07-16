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16 июля 2025 в 19:33

Сына главы азербайджанской диаспоры арестовали на Урале

Суд заключил под стражу сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински

Мутвалы Шыхлински Мутвалы Шыхлински Фото: Ирина Семенова/РИА Новости

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу на два месяца адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Ему вменяют статью о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По результатам рассмотрения обвиняемому (Мутвалы Шыхлински. — NEWS.ru) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца — до 14.09.2025, — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, Шыхлински вину не признал. Адвокат мужчины Павел Коробов в разговоре с агентством заявил о намерении обжаловать решение суда.

О задержании Мутвалы Шыхлински ранее сообщил президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев. Инцидент произошел во время задержания отца Шыхлински: молодой человек в попытке уйти от силовиков нанес телесные повреждения сотруднику Росгвардии.

2 июля стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински отпустили после допроса. Его сын Мутвалы сообщил, что отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах.

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