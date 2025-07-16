Сына главы азербайджанской диаспоры арестовали на Урале Суд заключил под стражу сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу на два месяца адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Ему вменяют статью о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По результатам рассмотрения обвиняемому (Мутвалы Шыхлински. — NEWS.ru) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца — до 14.09.2025, — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, Шыхлински вину не признал. Адвокат мужчины Павел Коробов в разговоре с агентством заявил о намерении обжаловать решение суда.

О задержании Мутвалы Шыхлински ранее сообщил президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев. Инцидент произошел во время задержания отца Шыхлински: молодой человек в попытке уйти от силовиков нанес телесные повреждения сотруднику Росгвардии.

2 июля стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински отпустили после допроса. Его сын Мутвалы сообщил, что отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах.