Сын главы азербайджанской диаспоры задержан на Урале

В Свердловской области задержали адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински, сообщил ТАСС президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев. По его словам, мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

Задержан, мы теперь получили такую информацию от Следственного комитета, — сказал он.

По данным ТАСС, инцидент произошел во время задержания отца Шыхлински, молодой человек в попытке уйти от силовиков нанес телесные повреждения сотруднику Росгвардии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ленинский районный суд в среду, 16 июля, рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

2 июля стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински отпустили после допроса. Его сын Мутвалы сообщил, что отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах.