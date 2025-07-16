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16 июля 2025 в 10:58

Сын главы азербайджанской диаспоры задержан на Урале

В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Свердловской области задержали адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински, сообщил ТАСС президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Путинцев. По его словам, мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

Задержан, мы теперь получили такую информацию от Следственного комитета, — сказал он.

По данным ТАСС, инцидент произошел во время задержания отца Шыхлински, молодой человек в попытке уйти от силовиков нанес телесные повреждения сотруднику Росгвардии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ленинский районный суд в среду, 16 июля, рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

2 июля стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински отпустили после допроса. Его сын Мутвалы сообщил, что отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах.

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