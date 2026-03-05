Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 12:59

Прощание с Колядой завершилось громкими овациями

Режиссера Коляду проводили в последний путь под громкие аплодисменты

Вынос гроба с телом режиссера Николая Коляды после прощальной церемонии в Екатеринбурге Вынос гроба с телом режиссера Николая Коляды после прощальной церемонии в Екатеринбурге Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press
Церемония прощания с режиссером Николаем Колядой завершилось громкими аплодисментами — поклонники проводили драматурга в последний путь, сообщил корреспондент NEWS.ru. Она состоялась в Екатеринбурге.

Отмечается, что жители начали приходить в одноименный театр на прощание с самого утра. Они выстраивались в длинную очередь и приносили цветы, чтобы попрощаться с режиссером.

Прощальную речь в главном зале театра произнес министр культуры Свердловской области Илья Марков, а также экс-глава регионального минкульта Светлана Учайкина. Кроме того, с драматургом простился основатель группы «Урфин Джюс» и композитор спектаклей «Музкомедии» Александр Пантыкин.

Ранее друг покойного режиссера народный артист России Андрей Житинкин сообщил, что Коляда вкладывал в театр и воспитание молодежи в родном Екатеринбурге все свои силы и деньги. По его словам, драматург буквально вытащил с улицы десятки мальчишек и девчонок, открыв им мир искусства.

До этого актер Олег Ягодин сообщил, что в последние дни жизни режиссер готовил спектакль «Орфей спускается в ад». По его словам, ради постановки драматург «сбежал из больницы»,

