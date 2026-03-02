Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:02

«Его энтузиазм был поразителен»: театральный критик о Николае Коляде

Театральный критик Галахова: Николай Коляда отличался поразительным энтузиазмом

Николай Коляда во время пенной дискотеки, посвященной открытию фестиваля, 2025 год Николай Коляда во время пенной дискотеки, посвященной открытию фестиваля, 2025 год Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Драматург Николай Коляда отличался поразительным энтузиазмом в работе, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова. По ее словам, он не просто создал свою драматургическую школу, но и воспитал целое поколение талантливых актеров.

Его смерть — это большая беда! В лице Николая Коляды мы имели человека-оркестра. Он был и драматург, и актер, и режиссер, и просто выдающийся театральный деятель. Задолго до того, как в Москве началось движение новой драмы, он открыл в Екатеринбурге свой частный театр. Его энтузиазм поразителен, потому что доходы от своих пьес, которые активно шли по стране, он вкладывал в театр. Он был феноменально щедрым человеком, который помогал актерам, — рассказала Галахова.

По словам критика после того, как Коляда стал знаменитым драматургом, он сделал из Екатеринбурга центр притяжения молодых и талантливых сил. Он внес особый вклад в развитие актеров Василия Сигарева, Олега Богаева, Ирины Ермоловой и других, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что Коляда умер от септического шока на фоне пневмонии. Режиссера госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге, где он несколько дней провел в реанимации в медикаментозном сне.

критики
театры
режиссеры
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, чем конфликт Запада с Ираном поможет России
Американские астронавты отказались от Луны
Крупнейший поставщик газа на Ближнем Востоке оказался парализован
Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС
Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.