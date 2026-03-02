«Его энтузиазм был поразителен»: театральный критик о Николае Коляде

Драматург Николай Коляда отличался поразительным энтузиазмом в работе, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова. По ее словам, он не просто создал свою драматургическую школу, но и воспитал целое поколение талантливых актеров.

Его смерть — это большая беда! В лице Николая Коляды мы имели человека-оркестра. Он был и драматург, и актер, и режиссер, и просто выдающийся театральный деятель. Задолго до того, как в Москве началось движение новой драмы, он открыл в Екатеринбурге свой частный театр. Его энтузиазм поразителен, потому что доходы от своих пьес, которые активно шли по стране, он вкладывал в театр. Он был феноменально щедрым человеком, который помогал актерам, — рассказала Галахова.

По словам критика после того, как Коляда стал знаменитым драматургом, он сделал из Екатеринбурга центр притяжения молодых и талантливых сил. Он внес особый вклад в развитие актеров Василия Сигарева, Олега Богаева, Ирины Ермоловой и других, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что Коляда умер от септического шока на фоне пневмонии. Режиссера госпитализировали в Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге, где он несколько дней провел в реанимации в медикаментозном сне.