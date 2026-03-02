Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:05

Политолог оценил возможности Евросоюза в войне против Ирана

Политолог Мирзаян: вмешательство ЕС не станет критичным для конфликта с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вмешательство Евросоюза в войну с Ираном, если оно произойдет, вряд ли сыграет решающую роль в этом противостоянии, сказал NEWS.ru политолог-международник, американист Геворг Мирзаян. По его словам, США и без партнеров по НАТО смогли собрать «огромную эскадру» против Исламской республики.

Англия, Франция, ФРГ в случае участия подтянут столько сил, сколько у них есть. Германия добавит своих самолетов к американским и израильским, но я не думаю, что это будет кардинально много. Пока что, по состоянию на сегодня, американцы уже собрали огромную эскадру. Лондон и Париж добавят какое‑то количество авиации, но вряд ли настолько, чтобы серьезно изменить ход событий, — сказал Мирзаян.

Ранее лидеры Франции, ФРГ и Великобритании призвали Иран отказаться от ударов по союзникам на Ближнем Востоке. Как следует из заявления, распространенного пресс-службой немецкого кабмина, если Тегеран не выполнит это требование, в отношении Исламской республики будут приняты военные меры.

Кроме того, Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные объекты для атак на иранские ракетные склады, сообщил в социальной сети Х премьер-министр Британии Кир Стармер. При этом он подчеркнул, что Соединенное Королевство не станет напрямую участвовать в боевых действиях, так как учло печальный опыт иракской кампании.

Иран
Евросоюз
Франция
Англия
конфликты
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Израиль нанес удар по тюрьме с политзаключенными в Иране
Минтранс раскрыл обстановку в воздушном пространстве ближневосточных стран
Юрист ответил, как действовать оказавшимся на улице туристам в ОАЭ
«Радиостанция Судного дня» выдала третий сигнал за сутки
Макрон анонсировал усиление ядерного арсенала Франции
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.