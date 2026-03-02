Политолог оценил возможности Евросоюза в войне против Ирана Политолог Мирзаян: вмешательство ЕС не станет критичным для конфликта с Ираном

Вмешательство Евросоюза в войну с Ираном, если оно произойдет, вряд ли сыграет решающую роль в этом противостоянии, сказал NEWS.ru политолог-международник, американист Геворг Мирзаян. По его словам, США и без партнеров по НАТО смогли собрать «огромную эскадру» против Исламской республики.

Англия, Франция, ФРГ в случае участия подтянут столько сил, сколько у них есть. Германия добавит своих самолетов к американским и израильским, но я не думаю, что это будет кардинально много. Пока что, по состоянию на сегодня, американцы уже собрали огромную эскадру. Лондон и Париж добавят какое‑то количество авиации, но вряд ли настолько, чтобы серьезно изменить ход событий, — сказал Мирзаян.

Ранее лидеры Франции, ФРГ и Великобритании призвали Иран отказаться от ударов по союзникам на Ближнем Востоке. Как следует из заявления, распространенного пресс-службой немецкого кабмина, если Тегеран не выполнит это требование, в отношении Исламской республики будут приняты военные меры.

Кроме того, Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные объекты для атак на иранские ракетные склады, сообщил в социальной сети Х премьер-министр Британии Кир Стармер. При этом он подчеркнул, что Соединенное Королевство не станет напрямую участвовать в боевых действиях, так как учло печальный опыт иракской кампании.