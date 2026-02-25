Киев хочет атомную бомбу: РФ есть чем ответить — сколько у нас боеголовок

Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания планируют тайно передать Украине ядерное оружие. По данным ведомства, доставку попытаются замаскировать под собственную разработку Киева. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: расширение списка стран, входящих в «ядерный клуб», создаст угрозу для безопасности всего мира. К чему может привести такой шаг и в каком состоянии сегодня находится российский ядерный щит — в материале NEWS.ru.

Что в СВР сказали о ядерном оружии

Как сообщило пресс-бюро СВР, в некоторых странах Европы считают необходимым снабдить Украину «вундерваффе» — то есть «чудо-оружием».

«Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой», — пояснило ведомство.

При этом, отметили в Службе внешней разведки, британские и французские власти осознают, что их замысел подразумевает грубое нарушение норм международного права — в первую очередь Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Поэтому основные усилия Лондона и Парижа сосредоточены на том, чтобы замаскировать передачу вооружений Киеву так, чтобы она выглядела как результат разработок самих украинцев.

В СВР подчеркнули, что страны не смогут избежать ответственности за такое решение. Служба также отметила, что Германия «благоразумно отказалась» от участия в опасной авантюре.

Как Москва отреагировала на планы Европы

Данные СВР на заседании коллегии ФСБ 24 февраля прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, оппоненты РФ не брезгуют никакими средствами в попытках одержать победу в развернувшемся противостоянии. «Вот уже в СМИ пошло, наверное: их попытки — или намерения — использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», — заметил российский лидер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что намерения Лондона и Парижа грубо попирают общепризнанные международные правовые нормы. Члены Совета Федерации направили обращение в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон ДНЯО с призывом провести расследования ядерной авантюры.

Военный эксперт Александр Собянин в беседе с NEWS.ru заявил, что такая реакция Москвы вполне оправданна, поскольку действия Великобритании и Франции ведут к дальнейшей ядерной эскалации в Европе.

«Я считаю, что передача Украине не грязной, а самой настоящей ядерной бомбы неизбежна. Цель — легализация ядерного оружия как приемлемого в мире и на европейском театре военных действий», — пояснил он.

По мнению эксперта, в будущем Киев может применить этот вид вооружения для провокаций, в том числе нанеся удар по одному из городов на юго-востоке Украины или в Донбассе.

«В случившемся и Киев, и Запад обвинят Москву. При этом происхождение бомбы будет установлено и признано, но гораздо позднее. Опасность такой операции состоит как собственно в применении оружия с гибелью многих тысяч человек, так и в легализации и дальнейшем применении ее участниками боевых действий по всему миру», — сказал Собянин.

Зачем расширяется «ядерный клуб»

Украина не единственная страна, которая стремится попасть в «ядерный клуб». Сейчас таким видом оружия располагают девять государств: Россия, США, Китай, Франция, Британия, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Однако в феврале о желании получить ядерный потенциал заявили власти Польши.

Собянин добавил, что голоса о создании собственной ядерной программы сегодня также звучат в Бразилии, Японии, Швеции и других государствах.

«Попадание ядерного оружия к таким безумным режимам, как украинский, крайне опасно. Но именно поэтому Киев и может его получить — по мнению Запада, первым применить [ядерное оружие] должен кто-то, кого никому не жалко», — сказал Собянин.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru отметил, что расширение списка стран — владельцев ядерного оружия недопустимо.

«Десятки лет международная система сдерживаний и договоров по нераспространению служила фактором стабильности и сохранения человечества. Попадание ядерного оружия в руки террористических или военизированных группировок резко повышает риск его применения. Сегодня существует определенный паритет между ядерными державами; если же вооружения начнут появляться у других ведущих европейских стран, риск несанкционированного применения возрастет многократно и поставит под угрозу все мировое сообщество», — указал он.

Чем Россия ответит на провокации

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности нанесения ударов по государствам, которые поставят Киеву ядерное оружие. Кроме того, Москва будет вправе применить любое ядерное оружие, в том числе нестратегическое, по целям на Украине, представляющим угрозу РФ, подчеркнул он.

Согласно данным журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», Россия на 2025 год располагала 4309 ядерными боеголовками для своих стратегических и нестратегических ядерных сил. При этом из них развернуто приблизительно 1718 боеголовок: около 870 — на баллистических ракетах наземного базирования, около 640 — на баллистических ракетах подводных лодок и, предположительно, более 200 — на базах тяжелых бомбардировщиков. Утверждается, что еще 1114 стратегических боеголовок находятся на хранении вместе с 1477 нестратегическими.

По словам Липового, российский ядерный арсенал — это фактор сдерживания. В геополитическом смысле он служит противовесом тем, кто вновь начал муссировать тему стратегического оружия массового поражения.

«Технически российские системы уникальны по ряду характеристик: в мире нет аналогов по некоторым параметрам, отсутствуют надежные „противоядия“ против ряда средств доставки. Скорости и характеристики некоторых современных систем (включая названные в публичных заявлениях образцы) превышают возможности существующих средств ПВО и ПРО, поэтому их перехват крайне затруднен. В совокупности это делает российский арсенал значимым фактором обеспечения безопасности и сдерживания потенциальных агрессоров», — резюмировал Герой России.

