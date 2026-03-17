Названы шестеро ведущих премии Муз-ТВ

Стали известны имена шести ведущих предстоящей премии «Муз-ТВ», среди которых впервые оказались Ваня Дмитриенко и Дмитрий Масленников. Компанию им составят опытные коллеги по сцене: Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, Николай Басков и Регина Тодоренко, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Имя седьмого ведущего организаторы держат в секрете и планируют объявить только на торжественном гала-ужине. Настоящей сенсацией мероприятия станет выступление специального гостя — легендарной группы «Кино».

Ранее стало известно, что место ведущей Регины Тодоренко в новом выпуске популярного вокального шоу «Маска» заняла солистка группы «Артик и Асти» Севиль. Она присоединилась к Сергею Лазареву, Валерии, Филиппу Киркорову и Тимуру Родригезу. Перестановка произошла во втором выпуске седьмого сезона. При этом пока комментариев на этот счет не поступало.