Регина Тодоренко покинула шоу «Маска»

Место Регины Тодоренко в новом выпуске популярного вокального шоу «Маска» заняла солистка группы «Артик и Асти» Севиль. Она присоединилась к Сергею Лазареву, Валерии, Филиппу Киркорову и Тимуру Родригезу.

Известно, что перестановка произошла во втором выпуске седьмого сезона. При этом пока комментариев на этот счет не поступало.

Ранее Тодоренко призналась, что чуть не убила друга, у которого была аллергия на мед. Она считает, что все болезни имеют психосоматическую природу, поэтому и решила добавить продукт в чай знакомому. В итоге молодой человек был госпитализирован. После этого откровения в Сети заговорили о возможной «отмене» Тодоренко. Кто-то из комментаторов даже пошутил, что знаменитость хотела отравить человека.

Тем временем продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко усомнился, что Тодоренко не столкнется с массовой «отменой», как певица Лариса Долина, из-за скандала с «покушением». По его словам, общество сейчас крайне остро реагирует на провокации и действия знаменитостей, которые могут быть расценены как попытка личной наживы, однако телеведущей, скорее всего, придется всего лишь извиниться за проступок.