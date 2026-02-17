Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 01:03

Регина Тодоренко покинула шоу «Маска»

Регина Тодоренко Регина Тодоренко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Место Регины Тодоренко в новом выпуске популярного вокального шоу «Маска» заняла солистка группы «Артик и Асти» Севиль. Она присоединилась к Сергею Лазареву, Валерии, Филиппу Киркорову и Тимуру Родригезу.

Известно, что перестановка произошла во втором выпуске седьмого сезона. При этом пока комментариев на этот счет не поступало.

Ранее Тодоренко призналась, что чуть не убила друга, у которого была аллергия на мед. Она считает, что все болезни имеют психосоматическую природу, поэтому и решила добавить продукт в чай знакомому. В итоге молодой человек был госпитализирован. После этого откровения в Сети заговорили о возможной «отмене» Тодоренко. Кто-то из комментаторов даже пошутил, что знаменитость хотела отравить человека.

Тем временем продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко усомнился, что Тодоренко не столкнется с массовой «отменой», как певица Лариса Долина, из-за скандала с «покушением». По его словам, общество сейчас крайне остро реагирует на провокации и действия знаменитостей, которые могут быть расценены как попытка личной наживы, однако телеведущей, скорее всего, придется всего лишь извиниться за проступок.

Регина Тодоренко
шоу
скандалы
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Близ Мелитополя сбили более пяти украинских БПЛА
«Готов отдать все медали»: Шипулин о нейтральном статусе россиян
ВСУ обрушили дроны на российский город
Трехсторонние переговоры в Женеве закрыли для журналистов
Россиянам напомнили важный нюанс при оплате за общедомовое имущество
Международный центр Рерихов выиграл битву за картины у прокуратуры
Регина Тодоренко покинула шоу «Маска»
Мошенники под видом снегоуборщиков начали обирать россиян
«Единая Россия» взялась за ИИ, роботов и космос до 2050 года
Над Россией сбили почти 100 украинских БПЛА
Путин присвоил звание заслуженного артиста актеру театра на Таганке
Британским туристам в ОАЭ пригрозили спецрейсами в Москву
ВСУ попытались атаковать российский город
Делегация РФ во главе с Мединским вылетела на переговоры в Женеву
В ДНР мужчина подорвался на взрывчатке ВСУ
Более 50 рейсов задержались в Москве из-за снегопада
Голодные рогатые звери вышли к людям в Москве
Алименты, тайная свадьба, неизлечимая болезнь: как живет Марат Башаров
«Поддержка извне»: стало известно, почему Зеленский боится выборов
Во Владикавказе 17-летний юноша подозревается в убийстве младшей сестры
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.