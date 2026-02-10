Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 13:40

Тодоренко заподозрили в «покушении» на убийство

Тодоренко призналась, что чуть не убила друга

Регина Тодоренко Регина Тодоренко Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Телеведущая Регина Тодоренко в эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» призналась, что чуть не убила друга, у которого была аллергия на мед. Она считает, что все болезни имеют психосоматическую природу, поэтому и решила добавить продукт в чай. Кто-то из комментаторов даже пошутил, что знаменитость хотела отравить человека.

Я говорю: «Это психосоматика». Наварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я говорю: «Попей чай». Он говорит: «О, вкусный какой, хороший», — рассказала Тодоренко.

После чаепития телеведущая уехала, а у ее знакомого начало сильно опухать лицо. Позже он прислал ей фотографию и сообщил, что у него развился отек Квинке и спросил, не было ли в напитке меда.

Я чувствовала себя просто жутко, — призналась она.

Ранее врач общей практики, гастроэнтеролог и нутрициолог Елена Павлова предупредила, что пищевая аллергия может спровоцировать жизнеугрожающие состояния, такие как отек Квинке и бронхоспазм. По словам медика, реакция организма сопровождается резким падением артериального давления, головокружением, слабостью и требует оказания экстренной помощи.

