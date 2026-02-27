Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:25

Врач назвал самый распространенный вид аллергии

Врач Летц-Орлецов: аллергия на пыльцу является одной из самых распространенных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аллергия на пыльцу является одной из самых распространенных, рассказал Lenta.ru врач Константин Летц-Орлецов. Он отметил, что сейчас в России продолжается разработка вакцины.

Помимо пыльцы, чаще всего аллергия возникает на пищевые продукты, домашнюю пыль и пылевых клещей, шерсть, перхоть или слюну домашних животных, споры плесневых грибов, лекарственные препараты, — рассказал Летц-Орлецов.

Врач подчеркнул, что начало цветения ежегодно зависит от погоды. По его словам, в этом году сезон может начаться позже из-за обильного снежного покрова.

Ранее гастроэнтеролог и нутрициолог Елена Павлова рассказала, что пищевая аллергия может спровоцировать жизнеугрожающие состояния, такие как отек Квинке и бронхоспазм, требующие экстренной медицинской помощи. По ее словам, эти реакции сопровождаются резким ухудшением самочувствия и падением артериального давления.

