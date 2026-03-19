Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве Юноша получил травмы при взрыве банкомата на севере Москвы

15-летний школьник пострадал при взрыве в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского на севере Москвы, сообщил Telegram-канал «112». Врачи диагностировали у него ожоги головы и осколочные ранения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Источник утверждает, что подросток действовал по указу мошенников. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства инцидента.

Тем временем в Сети появилось первое видео с места взрыва. На кадрах видно, что территория вокруг здания на улице Менжинского полностью оцеплена. Очевидцы происшествия рассказали, что непосредственно перед громким хлопком из дверей банка стремительно выбежал неизвестный мужчина.

