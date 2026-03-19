19 марта 2026 в 17:24

Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве

Юноша получил травмы при взрыве банкомата на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
15-летний школьник пострадал при взрыве в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского на севере Москвы, сообщил Telegram-канал «112». Врачи диагностировали у него ожоги головы и осколочные ранения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Источник утверждает, что подросток действовал по указу мошенников. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства инцидента.

Тем временем в Сети появилось первое видео с места взрыва. На кадрах видно, что территория вокруг здания на улице Менжинского полностью оцеплена. Очевидцы происшествия рассказали, что непосредственно перед громким хлопком из дверей банка стремительно выбежал неизвестный мужчина.

Немногим ранее в жилом доме в Петербурге произошел взрыв, причиной стал химический опыт. Виновника происшествия увезли в реанимацию.

До этого мужчина погиб при взрыве газа в селе Шмаково Курганской области. Кроме того, пострадала его супруга. Из-за взрыва в доме вспыхнул пожар, здание полностью разрушено.

