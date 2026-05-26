Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

В Казани суд отправил в СИЗО молодого человека, обвиняемого в попытке убийства 13-летнего мальчика. Преступление удалось пресечь благодаря случайным прохожим, которые вовремя заметили нападение и вызвали экстренные службы. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

Нападение среди бела дня

Утром 23 мая на улице Карима Тинчурина произошел инцидент, который мог закончиться убийством. Около 10:00 молодой человек набросился на ребенка 2013 года рождаения, повалил его в кусты и начал душить.

По данным следствия, нападавший обхватил шею мальчика предплечьем, сжимал ее и нанес несколько ударов кулаком по голове.

«Осознавая, что от его действий может наступить смерть последнего, и, желая этого, напал на него, обхватив своим предплечьем правой руки шею, а после начал производить удушение, сжимая область шеи. В продолжение своего умысла, направленного на убийство потерпевшего, повалил последнего в кусты, продолжил производить удушение, сдавливая область шеи, и в этот же момент левой рукой, сжатой в кулак, нанес не менее трех ударов в область головы потерпевшего», — рассказали в пресс-службе Вахитовского районного суда.

Случайные прохожие

На помощь подростку подоспели случайные прохожие, ставшие свидетелями нападения. Они остановили агрессора и сразу вызвали скорую медицинскую помощь.

«Вышеуказанные противоправные действия были обнаружены проходящими мимо гражданами, которые пресекли действия обвиняемого, а также вызвали бригаду скорой медицинской помощи», — рассказали в суде.

Медики оперативно прибыли на место, после осмотра жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто обвиняемый и что ему грозит

Подозреваемому 20 лет, он уроженец Барнаула. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на убийство малолетнего.

В российском Уголовном кодексе это квалифицируется как особо тяжкое преступление: даже без доведения умысла до конца статья предусматривает длительное лишение свободы. Сейчас следственная группа работает с доказательствами: изучает записи с городских камер, фиксирует показания свидетелей и назначает необходимые экспертизы. Дело находится на стадии предварительного расследования.

Заседание по мере пресечения прошло в Вахитовском районном суде Казани. При вынесении решения учитывались тяжесть содеянного, данные о личности обвиняемого и позиция следователя, настаивавшего на изоляции молодого. Кроме того, судья принял во нимание, что обвиняемый может оказывать давление на участников судопроизводства или как-то иначе влиять на процесс. В итоге злоумышленник был отправлен в СИЗО. Его мотивы нападения при этом не озвучены.

Читайте также:

Присяжные оправдали: женщина кастрировала мужа-педофила и сожгла его труп

«Пробы ставить негде»: мигрант едва не изнасиловал дочь участника СВО

Салон в крови: у сына, убившего отца под Липецком, был подельник?

«Неплохо владею языком»: учитель уволился из школы после отправки нюдса

Мама лайкнула: мужчина рассказал, как в детстве его изнасиловал дядя