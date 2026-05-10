10 мая 2026 в 17:10

«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле

Компания подростков избила юношу с инвалидностью в Барнауле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Компания подростков избила молодого человека с инвалидностью, сообщил Telegram-канал «Подслушано Барнаул» со ссылкой на читательницу. Инцидент произошел в одноименном городе во дворе одного из домов по улице Эмилии Алексеевой.

Подростки нанесли пострадавшему несколько ударов по голове и разбили нос до крови. На место вызвали скорую помощь. Медики осмотрели молодого человека у подъезда, после чего увезли, — сообщила собеседница канала.

По информации канала, подобная ситуация произошла не в первый раз — родственники рассказали, что в прошлом году у юноши-инвалида отобрали телефон. Тогда они не стали обращаться в полицию.

Ранее житель Башкирии избил 56-летнего мужчину с инвалидностью и его четырехлетнюю дочь с аутизмом. Отмечалось, что 44-летний местный житель длительное время конфликтовал с соседями из-за тропинки рядом со своим участком и, как утверждается, применял силу к тем, кто по ней проходил. Очевидцы заявили, что он напал на отца с ребенком: мужчине, который возвращался из магазина с продуктами, была разбита голова, а девочку он якобы ударил ногой.

