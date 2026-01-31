Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 23:51

Подозреваемый в удушении бывшей возлюбленной в Москве признал вину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подозреваемый по делу об удушении девушки на юго-востоке Москвы признал свою вину, передает столичный главк СК России. По его данным, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Да, — заявил фигурант, отвечая на вопрос касаемо совершения преступления.

Речь идет о недавнем случае в квартире на юго-востоке Москвы. Злоумышленник, как уточняется, приехал к бывшей девушке, чтобы забрать вещи, а потом задушил ее в ходе конфликта. После этого он позвонил в полицию и сообщил о совершенном преступлении.

Ранее выяснилось, что в жилом комплексе «Виктория Парк» в Сергиевом Посаде мужчина убил свою супругу во время ссоры. Прибежавшая на крики соседка была ранена и госпитализирована в тяжелом состоянии. Преступник впоследствии покончил с жизнью. У погибших супругов остался ребенок, который не пострадал.

До этого в Нижнем Новгороде 31-летний мужчина зарезал своего знакомого. Инцидент случился 28 января у одного из домов на улице Композитора Касьянова. Подозреваемый уже задержан. По его словам, причиной конфликта стала ревность из-за отношений убитого с его бывшей женой.

