31 января 2026 в 11:37

Москвич задушил знакомую и бросил ее тело в квартире

В Москве нашли тело девушки с признаками удушения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в квартире на юго-востоке Москвы, сообщили в управлении Следственного комитета России по городу. Инцидент произошел в жилом доме на Совхозной улице. Криминалисты установили, что москвичку задушили. Предполагается, что ее убил знакомый.

31 января 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Совхозной в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде удушения. <…> Предварительно установлено, что смертельные повреждения девушке нанес ее знакомый, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве задержали мужчину, обвиняемого в убийстве нескольких человек весной 1995 года. Почти 30 лет назад в состоянии алкогольного опьянения он напал на пятерых человек, применив молотки, нож и вафельницу. Жертвы погибли на месте инцидента, а преступнику удалось сбежать.

