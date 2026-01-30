Зимняя Олимпиада — 2026
Москвич расправился с пятью знакомыми молотками и вафельницей

В Москве мужчину обвиняют в убийстве пяти человек спустя почти 30 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Москве задержали мужчину, обвиняемого в убийстве, которое произошло весной 1995 года, сообщили в СК РФ. Почти 30 лет назад в состоянии алкогольного опьянения он напал на пятерых человек, применяя молотки, нож и вафельницу.

Жертвы погибли на месте инцидента, а преступнику удалось сбежать. Личность злоумышленника долго оставалась неизвестной, однако после тщательного изучения собранных улик его удалось установить. Подозреваемый, который ранее был судим, был задержан в Ставропольском крае.

Обвиняемый во время допроса признал свою причастность к преступлению. В скором времени будет принято решение о мере пресечения. Следователи требуют отправить его под стражу.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Виктория Парк» в Сергиевом Посаде мужчина убил свою супругу во время ссоры. Прибежавшая на крики соседка была ранена и госпитализирована в тяжелом состоянии. Преступник впоследствии покончил с жизнью. У погибших супругов остался ребенок, который не пострадал.

До этого в Нижнем Новгороде 31-летний мужчина зарезал своего знакомого. Инцидент случился 28 января у одного из домов на улице Композитора Касьянова. Подозреваемый уже задержан. По его словам, причиной конфликта стала ревность из-за отношений убитого с его бывшей женой.

Москва
убийства
задержания
преступления
