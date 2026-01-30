Москвич расправился с пятью знакомыми молотками и вафельницей В Москве мужчину обвиняют в убийстве пяти человек спустя почти 30 лет

В Москве задержали мужчину, обвиняемого в убийстве, которое произошло весной 1995 года, сообщили в СК РФ. Почти 30 лет назад в состоянии алкогольного опьянения он напал на пятерых человек, применяя молотки, нож и вафельницу.

Жертвы погибли на месте инцидента, а преступнику удалось сбежать. Личность злоумышленника долго оставалась неизвестной, однако после тщательного изучения собранных улик его удалось установить. Подозреваемый, который ранее был судим, был задержан в Ставропольском крае.

Обвиняемый во время допроса признал свою причастность к преступлению. В скором времени будет принято решение о мере пресечения. Следователи требуют отправить его под стражу.

