Нижегородец приревновал бывшую жену и зарезал ее нового бойфренда В Нижнем Новгороде задержали мужчину за убийство знакомого из-за бывшей жены

Житель Нижнего Новгорода зарезал знакомого прямо у подъезда его дома, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Подозреваемый задержан. Мужчина объяснил, что мотивом послужила ревность из-за отношений убитого с его бывшей женой.

Трагедия произошла 28 января у одного из домов на улице Композитора Касьянова. По версии следствия, между ранее знакомыми мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой 31-летний подозреваемый нанес 32-летней жертве множественные ножевые ранения. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия, а нападавший скрылся.

В ходе допроса следователю СК России обвиняемый пояснил, что конфликт возник на почве ревности к погибшему из-за отношений последнего с его бывшей супругой, что и послужило мотивом совершения преступления, — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Мужчина был оперативно задержан и заключен под стражу.

Ранее житель Сергиева Посада в Московской области убил супругу во время ссоры. Мужчина нанес ей несколько ударов ножом. После этого он ранил соседку, которая прибежала на крики девушки, соседку госпитализировали в тяжелом состоянии.