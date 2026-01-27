Россиянин зарезал жену и чуть не убил прибежавшую на крики соседку

Россиянин зарезал жену и чуть не убил прибежавшую на крики соседку В Сергиевом Посаде мужчина зарезал жену и ранил соседку

Житель Сергиева Посада в Московской области убил супругу во время ссоры, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина нанес ей несколько ударов ножом. После этого он ранил соседку, которая прибежала на крики девушки.

Как уточнил канал, инцидент произошел в жилом комплексе «Виктория Парк», в квартире на 13-м этаже. По словам соседей, они слышали, как супруги ругались. Пострадавшую соседку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сам убийца вскоре покончил с жизнью. У погибших супругов остался ребенок. По данным источников, он не пострадал.

Ранее в Дагестане мать ранила ножом собственную дочь после того, как та решила уйти от мужа. Женщина по имени Патимат постоянно осуждала свою взрослую дочь за попытки покинуть супруга-абьюзера. Конфликт достиг своего пика, когда девушка окончательно вернулась в родительский дом вместе с вещами.

До этого в Москве мужчина набросился на жену и 14-летнего сына и нанес им порезы ножом. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.