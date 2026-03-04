Пьяный россиянин забрался в закрытый ТЦ и уснул на полу

Пьяный россиянин забрался в закрытый ТЦ и уснул на полу В Подмосковье Росгвардия задержала забравшегося в закрытый ТЦ мужчину

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали 62-летнего местного жителя, который незаконно проник в закрытый торговый центр и уснул прямо на полу. Сигнал тревоги поступил на пульт вневедомственной охраны с объекта на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили в помещении спящего мужчину. Выяснилось, что он выдавил стеклопакет входной двери, забрался внутрь и бесцельно бродил по торговому залу, после чего решил прилечь отдохнуть. Нарушитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог внятно объяснить мотивы своего поступка.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства. Теперь ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сотрудники Росгвардии и полиции задержали трех подозреваемых в краже имущества на сумму свыше 10 млн рублей. Злоумышленники разбили стекло автомобиля у торгового центра на Каширском шоссе и похитили портфель с деньгами и ценностями. Подозреваемых задержали при силовой поддержке ОМОН по местам проживания.