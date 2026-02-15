Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 00:34

Человек стал жертвой взрыва в Сергиевом Посаде

СК: при взрыве газгольдера в Сергиевом Посаде погиб человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На месте масштабного возгорания в Сергиевом Посаде, возникшего вследствие взрыва газгольдера, обнаружено тело человека, сообщила пресс-служба подмосковного Следкома. По последним данным, еще четверо пострадавших обратились за медицинской помощью.

Сотрудники Следственного комитета выясняют все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека при пожаре.

В ходе тушения пожара обнаружено тело одного человека, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что причиной взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде стала упавшая на газовую арматуру наледь. В результате пожар охватил три дома. Для ликвидации последствий происшествия было привлечено 10 единиц специализированной техники и 29 спасателей и медиков.

До этого взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из частных домов в городе Давлеканово Республики Башкортостан. В результате травмы получили два человека — 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Позднее сообщалось, что женщина скончалась от полученных травм в медучреждении.

