14 февраля 2026 в 21:45

В МЧС раскрыли причину взрыва в Сергиевом Посаде

Причиной взрыва в Сергиевом Посаде стало падение наледи на газовую арматуру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Причиной взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде стала упавшая на газовую арматуру наледь, сообщает пресс-служба подмосковного МЧС. Это послужило причиной последующего возгорания трех домов.

По уточненной информации, в результате падения наледи на газовую арматуру газгольдера произошел взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном частном доме, произошло возгорания дома и двух соседних домов по всей площади, — сказали в главке.

Для ликвидации последствий происшествия задействованы подразделения пожарного гарнизона Сергиево-Посадского района, врачи скорой медицинской помощи, патрульные наряды полиции и другие специальные службы. Всего привлечено 10 единиц специализированной техники и двадцать девять спасателей и медиков.

До этого взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из частных домов в городе Давлеканово Республики Башкортостан. В результате травмы получили два человека — 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Позднее женщина скончалась от полученных травм в медучреждении.

Ранее в Новосибирске собака включила конфорки на плите, что привело к взрыву. Хозяин животного оставил на плите баллончик дихлофоса, и когда в доме никого не было, пес повернул ручки конфорок. Взрыв был настолько мощным, что входная дверь в подъезде вылетела наружу. Сама собака не получила травм.

