В МЧС раскрыли причину взрыва в Сергиевом Посаде Причиной взрыва в Сергиевом Посаде стало падение наледи на газовую арматуру

Причиной взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде стала упавшая на газовую арматуру наледь, сообщает пресс-служба подмосковного МЧС. Это послужило причиной последующего возгорания трех домов.

По уточненной информации, в результате падения наледи на газовую арматуру газгольдера произошел взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном частном доме, произошло возгорания дома и двух соседних домов по всей площади, — сказали в главке.

Для ликвидации последствий происшествия задействованы подразделения пожарного гарнизона Сергиево-Посадского района, врачи скорой медицинской помощи, патрульные наряды полиции и другие специальные службы. Всего привлечено 10 единиц специализированной техники и двадцать девять спасателей и медиков.

