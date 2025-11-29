День матери
29 ноября 2025 в 14:31

Собака устроила взрыв в квартире

В Новосибирске собака включила плиту и взорвала квартиру

Фото: t.me/mchs54*
В Новосибирске собака включила конфорки на плите, что привело к взрыву, сообщили в региональном управлении МЧС. Хозяин животного оставил на плите баллончик дихлофоса, и когда в доме никого не было, пес повернул ручки конфорок.

Баллончик взорвался из-за перегрева и разгерметизации. Взрыв был настолько мощным, что входная дверь в подъезде вылетела наружу, а стекла в межкомнатных и балконных дверях оказались повреждены. Кроме того, пострадали плита, обои и кухонный гарнитур. Собака не получила травм, так как укрылась на балконе.

Ранее в Татарстане в гараже кооператива «Гудок» произошел взрыв газа из-за приготовления плова, пострадали пять человек. Один в тяжелом состоянии, четверо получили ожоги средней тяжести. Возгорание было предотвращено. Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью.

До этого в Волгограде произошел мощный взрыв бытового газа. В результате происшествия есть один пострадавший. Из-за инцидента выбило стекла в соседних квартирах, из некоторых окон шел дым.

