Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 20:39

Россиянин объявил о поиске девушки, ударившей его за навязчивый флирт

Новосибирец объявил о поиске девушки, ударившей его после неудачного знакомства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Житель Новосибирска разыскивает девушку, которая ударила его по лицу после навязчивого флирта, сообщает издание NGS.RU. По словам мужчины, инцидент произошел вечером 3 января на Красном проспекте. Он сделал комплимент девушке за рулем машины Honda, а позже с друзьями начал ее подрезать и сигналить.

После словесной перепалки на парковке незнакомка достала из багажника металлическую палку и ударила новосибирца в челюсть. Несмотря на это, он хочет ее найти и извиниться, предположив, что мог сильно ее напугать.

Ты хоть и разбила мне лицо, но я влюбился еще больше! — обратился он к девушке.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мужчина устроил серию нападений на женщин, потерпев неудачу при попытке познакомиться в кафе. Сначала он ворвался в женский туалет, взломал кабинку ножом и начал приставать к посетительнице. Получив отпор, он выволок женщину на улицу и избил ее. Удары пришлись на голову и лицо. В ходе конфликта он ударил пожилую женщину, которая была матерью одной из свидетельниц, после чего скрылся на такси.

Новосибирск
знакомства
дороги
поиски
девушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофельная кровать: как молодежные тренды помогают победить бессонницу
Мировые центробанки увеличил золотой запас в 2025 году
«Ненавидит»: Трамп раскрыл неожиданный факт о Мелании
Появились уточненные данные о числе пострадавших при взрыве в Ингушетии
Три сноубордиста из России получили нейтральный статус
Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили 11 БПЛА
«Никак не затяжную»: на Западе признали превосходство России над Европой
Раскрыто число пострадавших после сильного землетрясения в Японии
Больше 150 животных сгорели заживо на ферме
«С самого начала не нравилась»: Каллас о ссоре с фон дер Ляйен
Россиянин объявил о поиске девушки, ударившей его за навязчивый флирт
Стало известно, что запрещалось на Рождество испокон веков
«Ласковее становятся»: в ГД предложили новые виды вооружения против ВСУ
«Всегда с тобой»: Харламов публично обратился к дочери
В США заявили, что мирное соглашение по Украине почти готово
Украинцы пытались продать своего младенца за $10 тыс.
В Германии назвали обязательное условие для отправки военных на Украину
«Полный сброд»: Трамп о протестующих против операции в Венесуэле
Трамп объяснил, за что обиделся на Мадуро
«Чебурашка-2» бьет кассовые рекорды в России
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян
Общество

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.