Россиянин объявил о поиске девушки, ударившей его за навязчивый флирт

Житель Новосибирска разыскивает девушку, которая ударила его по лицу после навязчивого флирта, сообщает издание NGS.RU. По словам мужчины, инцидент произошел вечером 3 января на Красном проспекте. Он сделал комплимент девушке за рулем машины Honda, а позже с друзьями начал ее подрезать и сигналить.

После словесной перепалки на парковке незнакомка достала из багажника металлическую палку и ударила новосибирца в челюсть. Несмотря на это, он хочет ее найти и извиниться, предположив, что мог сильно ее напугать.

Ты хоть и разбила мне лицо, но я влюбился еще больше! — обратился он к девушке.

